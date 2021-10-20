Песков оценил возможность встречи Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение встречи Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможно в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", – отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По его словам, они были нужны в связи с непростыми отношениями между Москвой и Вашингтоном.

Сама Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными.

На встречах обсудили "целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов". В администрации президента Соединенных Штатов также посчитали, что в России Нуланд проводит конструктивные и продуктивные встречи.