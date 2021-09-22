Джонсон и Байден договорились о подходе к России и Китаю

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились о подходе, который планируется использовать в вопросах отношений с Россией и Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя британского премьера.

Переговоры Джонсона и Байдена прошли в среду, 22 сентября. В ходе встречи политики обсудили ряд международных тем. В их число вошли вопросы, касающиеся РФ и КНР.

"Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей", – сообщил представитель премьера Британии.

Он добавил, что Джонсон выразил активное желание посетить "Саммит за демократию", который ранее объявил Байден. Премьер-министр высказал мнение, что встреча поможет осуществить международные действия.

Планируется, что "Саммит за демократию" пройдет 9 и 10 декабря.

Ранее Байден обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости работать вместе. Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира.