Трамп предрек исчезновение США через три года

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Бывший президент США Дональд Трамп предрек исчезновение страны в ближайшие три года. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

Причину этого он видит во вступлении в должность президента Джо Байдена.

"Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется", – добавил Трамп.

Ранее экс-президент США заявил о возможном участии в президентских выборах в 2024 году, к этому его подталкивает текущая ситуация в стране.

Он также добавил, что действия нынешнего президента Джо Байдена усиливают раскол в американском обществе.

