Трамп заявил о возможном участии в президентских выборах в 2024 году

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о возможном участии в президентский выборах в 2024 году, к этому его подталкивает текущая ситуация в стране. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора", – сказал Трамп.

Он также добавил, что действия нынешнего президента Джо Байдена усиливают раскол в американском обществе.

"Они (администрация Байдена. – Прим. ред.) продолжают утверждать, что хотят всех объединить, что хотят быть инклюзивными, но они не инклюзивны", – добавил Трамп.

Ранее Трамп предложил Байдену уйти в отставку после того, что произошло в Афганистане. До этого он уже заявлял, что действия нынешнего президента США в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений.

