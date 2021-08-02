Трамп анонсировал появление новых доказательств нарушений на выборах президента США

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Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал появление новых доказательств нарушений, которые якобы происходили на выборах главы государства в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что причинами подрыва выборов президента США стали мошенничество и нарушения. Он отметил, что махинаций такого уровня Соединенные Штаты еще не видели.

"Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем", – пообещал Трамп.

Экс-глава государства также обвинил американские СМИ в сокрытии реальных фактов. По его мнению, данные издания сотрудничают с радикальными левыми демократами.

Выборы прошли в США в ноябре 2020 года. На них одержал победу Джозеф Байден. Трамп утверждал, что не планирует признавать поражение на выборах.

Позднее Трамп анонсировал книгу своего авторства. Он сообщил, что уже отклонил две книжные сделки от самого маловероятного из издателей. Бывший президент США также рассказал, что у него есть еще один важный проект, который является более первоочередным, чем написание книги, но подробностей не раскрыл.