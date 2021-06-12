Трамп анонсировал "книгу всех книг" своего авторства

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал книгу своего авторства. Об этом говорится в заявлении бывшего американского лидера, распространенном в пятницу, где он сообщил, что уже отклонил две книжные сделки "от самого маловероятного" из издателей.

"Но я все равно пишу, как сумасшедший, и когда придет время, вы увидите книгу всех книг", – приводит его слова РИА Новости.

Бывший президент США также рассказал, что у него есть еще один важный проект, который является более первоочередным, чем написание книги, но подробностей не раскрыл.

Ранее Трамп заочно обратился к действующему лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену, которого ранее постоянно называл "сонным Джо", с просьбой не засыпать на встрече с Владимиром Путиным в Швейцарии и передать президенту России наилучшие пожелания.