В Facebook рассказали о судьбе аккаунтов Дональда Трампа

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Издание Breaking911 сообщило, что соцсети Facebook и Instagram восстановили заблокированные аккаунты экс-президента США Дональда Трампа, однако сразу после публикации агентство удалило это сообщение.

Представитель компании Facebook опроверг данные о восстановлении учетных записей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Статус бывшего американского лидера Дональда Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", – говорится в сообщении.

Уточняется, что последние записи в Facebook и Instagram Трамп оставил 6 января 2021 года.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты Трампа на разное время из-за ряда его высказываний после поражения на президентских выборах и штурма Капитолия. Сервис микроблогов при этом закрыл аккаунт экс-главы государства на бессрочный период.

После этого сообщалось, что Трамп создаст собственную социальную сеть, рассчитывая таким образом вернуться в медиапространство через два-три месяца.

