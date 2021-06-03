В Facebook рассказали о судьбе аккаунтов Дональда Трампа

13:05
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Издание Breaking911 сообщило, что соцсети Facebook и Instagram восстановили заблокированные аккаунты экс-президента США Дональда Трампа, однако сразу после публикации агентство удалило это сообщение.
Представитель компании Facebook опроверг данные о восстановлении учетных записей, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Статус бывшего американского лидера Дональда Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", – говорится в сообщении.
Уточняется, что последние записи в Facebook и Instagram Трамп оставил 6 января 2021 года.
Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты Трампа на разное время из-за ряда его высказываний после поражения на президентских выборах и штурма Капитолия. Сервис микроблогов при этом закрыл аккаунт экс-главы государства на бессрочный период.
После этого сообщалось, что Трамп создаст собственную социальную сеть, рассчитывая таким образом вернуться в медиапространство через два-три месяца.
Крупнейшие соцсети заблокировали Дональда Трампа
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