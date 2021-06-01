В США предрекли "победу" Путина на саммите с Байденом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не имеет смысла, если ее цель – восстановление предсказуемости и стабильности между двумя государствами. Такое мнение высказал бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, обозреватель журнала The American Spectator Джед Баббин.
Он уверен, что отношения между странами являются стабильными. Баббин предполагает, что президент США вскользь коснется темы с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске, но он слишком ценит предсказуемость, так что предпочтет обсудить вопросы изменения климата и торговли.
Обозреватель обратил внимание на то, что Байден уступил Путину еще до саммита. Например, он отказался от санкций, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом против проекта "Северный поток – 2".
"Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства "Северного потока – 2", очевидно, не имеет значения для Байдена", – приводит слова эксперта "Газета.ру".
Баббин сказал о возможном обсуждении вопросов кибербезопасности и отметил, что поддержку Киеву Соединенные Штаты оказывают лишь на словах.
Экс-замминистра обороны США подытожил, что все перечисленное только доказывает стабильность и предсказуемость российско-американских отношений. По его словам, Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. То же самое следует ожидать от предстоящей встречи.
Саммит Владимира Путина и Джо Байдена должен состояться в Женеве 16 июня.
Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента США.
Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.
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