Байден собирается поговорить с Путиным о недопустимости нарушения прав человека

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Президент США Джо Байден намерен поднять вопрос соблюдения прав человека в РФ в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Об этом он сообщил во время своего выступления в честь национального праздника США День памяти.

"Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", – отметил американский лидер.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее стало известно, что американская администрация ожидает от предстоящего саммита в Женеве с участием президентов РФ и США обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.