Песков рассказал об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Москвы от встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку, опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двухсторонних отношениях. Очевидно: инерционность того негативного потенциала в наших двухсторонних отношениях имеет место быть", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что главы государств получат возможность обменяться мнениями по вопросам, представляющим интересы для всего мира.

"Я предложил бы не придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям", – сказал он.

Песков добавил, что в ближайшее время стороны обменяются контактами по линии дипломатических ведомств, администраций президентов, чтобы обсудить логистические и эпидемиологические вопросы.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи российского и американского лидеров.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена должен состоятся в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента США.

