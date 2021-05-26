Песков рассказал об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Москвы от встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку, опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двухсторонних отношениях. Очевидно: инерционность того негативного потенциала в наших двухсторонних отношениях имеет место быть", – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что главы государств получат возможность обменяться мнениями по вопросам, представляющим интересы для всего мира.
"Я предложил бы не придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям", – сказал он.
Песков добавил, что в ближайшее время стороны обменяются контактами по линии дипломатических ведомств, администраций президентов, чтобы обсудить логистические и эпидемиологические вопросы.
Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов призвал не ждать чудес от встречи российского и американского лидеров.
Саммит Владимира Путина и Джо Байдена должен состоятся в Женеве 16 июня.
Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента США.
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