Постпред России посоветовал не ждать чудес от встречи Путина и Байдена

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Чудес от встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ждать не стоит. Такое мнение выразил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По его словам, встречи российского и американского лидеров с нетерпением ждут в Европе.



"Но каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определенный стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести", – сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее стало известно, что американская администрация ожидает от предстоящего саммита в Женеве с участием президентов РФ и США обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.