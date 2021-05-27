Путин и Байден в рамках встречи могут обсудить тему Договора по открытому небу

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Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем двустороннем саммите в Женеве могут затронуть тему Договора по открытому небу (ДОН), однако у американской стороны осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений, поскольку Москва уже завершает процесс его денонсации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Наверняка может как-то затрагиваться эта тема. Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, они уже скоро будут завершены, времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон смог пересмотреть свои ранее принятые решения", – сказал Песков.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее стало известно, что американская администрация ожидает от предстоящего саммита в Женеве с участием президентов РФ и США обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.