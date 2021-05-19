В Госдуме назвали логичным решением денонсацию Договора по открытому небу

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение нижней палаты парламента поддержать денонсацию Россией Договора по открытому небу, сообщает RT.

По его словам, договор предполагал взаимное право государств-участников на мониторинг территории друг друга при помощи самолетов-разведчиков.

Депутат объяснил, что США в одностороннем порядке вышли из этого договора. В результате его союзники по блоку НАТО, входящие в этот договор, продолжают мониторить территорию Российской Федерации, а, в свою очередь, Россия не может мониторить территорию США.

В связи с этим парламентарий считает решение Москвы абсолютно логичным, взвешенным и грамотным.

"Оно принято в интересах своей национальной безопасности о выходе из данного договора, как это и сделали наши партнеры по этому договору США", – сказал Шерин.

Госдума на заседании единогласно приняла внесенный Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Днем ранее денонсация ДОН была также поддержана комитетом ГД по международным делам.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

Решение России продиктовано тем, что ранее договор покинули США. Тогда Рябков назвал ДОН важным элементом стабилизации отношений и сообщил, что России следует подумать, прежде чем давать зеркальный ответ.