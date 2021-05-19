В Госдуме назвали логичным решением денонсацию Договора по открытому небу

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение нижней палаты парламента поддержать денонсацию Россией Договора по открытому небу, сообщает RT.
По его словам, договор предполагал взаимное право государств-участников на мониторинг территории друг друга при помощи самолетов-разведчиков.
Депутат объяснил, что США в одностороннем порядке вышли из этого договора. В результате его союзники по блоку НАТО, входящие в этот договор, продолжают мониторить территорию Российской Федерации, а, в свою очередь, Россия не может мониторить территорию США.
В связи с этим парламентарий считает решение Москвы абсолютно логичным, взвешенным и грамотным.
"Оно принято в интересах своей национальной безопасности о выходе из данного договора, как это и сделали наши партнеры по этому договору США", – сказал Шерин.
Госдума на заседании единогласно приняла внесенный Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Днем ранее денонсация ДОН была также поддержана комитетом ГД по международным делам.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.
Решение России продиктовано тем, что ранее договор покинули США. Тогда Рябков назвал ДОН важным элементом стабилизации отношений и сообщил, что России следует подумать, прежде чем давать зеркальный ответ.
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