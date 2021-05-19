Госдума денонсировала Договор по открытому небу

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Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поддержка единогласная", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после подведения итогов голосования.

Днем ранее денонсация ДОН была также поддержана комитетом ГД по международным делам. До голосования с докладом о ситуации вокруг договора выступил официальный представитель президента, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

Решение России продиктовано тем, что ранее договор покинули США. Тогда Рябков назвал ДОН важным элементом стабилизации отношений и сообщил, что России следует подумать, прежде чем давать зеркальный ответ.