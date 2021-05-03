РФ назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

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Россия не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если США вновь начнет участвовать в соглашении.

Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками", – сказал Гаврилов.

Он добавил, что в ближайшие дни правительство представит Владимиру Путину законопроект о денонсации договора, после чего документ рассмотрят в палатах Федерального собрания.

Затем Москва передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора – Венгрии и Канаде. "У США пока есть месяц на раздумья", – заключил Гаврилов.

Ранее дипломат отметил, что Москва видит стремление группы государств во главе с США возложить ответственность за плачевную ситуацию вокруг ДОН на РФ.

CША перестали быть участниками договора в ноябре 2020 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.

ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 33 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.