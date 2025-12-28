Форма поиска по сайту

28 декабря, 18:58

Общество

Михалков отказался раскрывать имя облившего Путина вином

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Народный артист РФ Никита Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Владимира Путина красным вином.

"Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?" – отметил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

При этом артист рассказал о реакции Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова. Михалков подчеркнул, что человек, обливший главу государства, предложил купить новую рубашку, однако Путин отказался, сославшись на запасную. Артист назвал такой ответ гениальным.

Ранее Путин поделился историей, как на него вылили вино. Случай произошел, когда президент приехал в гости к Михалкову на празднование юбилея актера.

Именно тогда один из друзей продюсера облил Путина красным вином. После этого мужчина извинился перед главой государства и пообещал, что перестанет употреблять спиртные напитки.

