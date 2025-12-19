Песков сообщил, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин будет отмечать Новый год в компании родных и близких. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сам Новый год (Путин встретит. – Прим. ред.) с родными и близкими", – сообщил Песков.

При этом новогоднее обращение российского президента в этом году традиционно будет записано в Кремле.

Ранее Путин исполнил новогоднюю мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Ребенок оставил пожелание на "Елке желаний".