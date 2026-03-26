Врач Воронцов: частые чихания могут быть симптомами аллергии

Частые чихания могут быть симптомами аллергической реакции на пыльцу растений, пыль или домашних животных. Об этом РИА Новости рассказал завотделением оториноларингологии Красногорской больницы подмосковного Минздрава, врач-оториноларинголог Олег Воронцов.

Вместе с тем регулярно повторяющиеся чихания могут служить признаком инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей (ОРВИ, риновирус) или раздражения слизистой носа холодным воздухом, резкими запахами или дымом от табака. Специалист также отметил, что иногда такой симптом может говорить о хроническом рините или поллинозе.

При этом Воронцов напомнил, что чихание является естественной защитной реакцией организма, которая позволяет очистить носовые ходы от пыли, аллергенов, микробов или химических веществ.

Ранее врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова предупредила, что зажимание носа и рта во время чихания травмирует горло, глаза и уши, а в редких случаях – приводит к сердечной недостаточности. Она объяснила, что в этот момент блокируется выход воздуха, что может привести к микроразрывам слизистой горла, першению и даже кровоизлияниям.

По словам Черновой, "запертый" воздух создает гидравлический удар в носоглотке. Из-за этого мелкие сосуды и слизистая оболочка растягиваются, а затем рвутся. В связи с этим специалист посоветовала использовать платок, а не зажимать во время чихания нос и рот.