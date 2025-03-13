Врач Звонков: сдержанное чихание может привести к травме легкого

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Если человек намеренно зажимает рот и нос, чтобы не чихнуть, в дыхательной системе создается чрезмерное давление. Это может привести к повреждению слизистой, а иногда к травме легкого и пневмотораксу, заявил в беседе с Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

Однако опасность для самого человека и окружающих, отметил специалист, представляет также громкое чихание. Внезапный сильный звук может напугать, а в некоторых случаях привести к потере сознания. Кроме того, от чиха человек может что-то выронить, споткнуться или нанести вред себе и другим. Лучше всего контролировать процесс, чихая в платок или сгиб локтя, пояснил Звонков.

Он добавил, что некоторые люди чихают очень громко. Это, с его слов, не просто индивидуальная особенность, а результат приспособления организма к этому рефлексу.

"Я просто знаю людей, которые чихают действительно очень громко. Сам отношусь к этой категории. Но в основном проблемы, с которыми я сталкивался у моих знакомых и у меня, – это зубы вылетают. Искусственные зубы, если они не закреплены в верхнюю челюсть" – рассказал врач.

Ранее врач-отоларинголог Эржэна Дымчикова уточнила, что чихание является естественной защитной реакцией организма на попадание в полость носа раздражителей. Если во время этого процесса прикрывать нос, могут лопаться микрососуды головы из-за создаваемого чрезмерного давления.