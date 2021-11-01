Врач рассказала, как правильно чихать

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Врач-отоларинголог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Марина Евсикова рассказала, что чихать нужно с открытым ртом, чтобы слизь не ушла обратно в горло или в слуховые трубы. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Если вы чихаете или кашляете и у вас нет платочка, старайтесь прикрывать рот не ладонью, а локтем – так вы снизите вероятность заразить окружающих", – рассказала Евсикова.
Если в момент чихания на лице была маска, то ее нужно заменить, порекомендовала медик. Одноразовые платочки, по ее словам, тоже нужно менять после каждого использования.
Евсикова добавила, что для предупреждения заболеваний ЛОР-органов нужно следить за влажностью воздуха в доме, несколько раз в неделю промывать нос солевым раствором, а также пить достаточное количество воды.
Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова рассказала, как подготовить свой организм к сезону простудных заболеваний. Специалист объяснила, что иммунитет необходимо укреплять веществами, помогающими в противостоянии инфекциям.
До этого кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний. В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая.
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