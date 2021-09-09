Врач объяснила, как подготовить организм к сезону простуд

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Россиянам рассказали, как подготовить свой организм к осеннему сезону простудных заболеваний. Рассуждениями на эту тему поделилась врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова в эфире радио Sputnik.

Специалист объяснила, что иммунитет необходимо укреплять веществами, помогающими в противостоянии инфекциям. В частности, речь идет о получении микроэлементов.

"Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать", – сказала Басова.

Перед покупкой препарата стоит проконсультироваться с врачом, считает эксперт. Медик может назначить анализы, которые выявят конкретные микроэлементы, необходимые организму.

"Микроэлементы желательно использовать в комплексе и подходить к этому сознательно, со сдачей биохимического анализа крови на их содержание или анализа на содержание микроэлементов в волосах", – подчеркнула Басова.

Биохимический анализ крови также поможет для определения необходимых составов витаминных комплексов.

Диетолог напомнила, что сезонные потребности человека в жирорастворимых витаминах довольно редки. В частности, витамин D вырабатывается лишь под действием солнечных лучей. В то же время, витамин C человек получает из фруктов и овощей вне зависимости от сезона.

Басова подчеркнула, что особенно внимательно следить за балансом витаминов в организме нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Если у вас есть хронические заболевания, особенно связанные с нарушениями в работе кишечника, то витамины, которые содержатся в продуктах, не всасываются. Даже при приеме витаминных комплексов большая часть витаминов до организма не доходит. В таком случае нужно обратиться к врачу", – заключила специалист.

Ранее россиянам сообщали, как избежать осенней депрессии на своем рабочем месте в офисе.

По заявлению врача-эндокринолога Светланы Шокур, осенью эмоциональный тонус человека уменьшается из-за ограниченного количества солнечного света, частых дождей и короткого дня. Все это влечет понижение выработки витамина D, раздражительность, сонливость и хандру.

До этого кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период.

В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая. В напиток можно добавить травы и имбирь.