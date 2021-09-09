Врач объяснила, как подготовить организм к сезону простуд

Фото: depositphotos/BrianAJackson
Россиянам рассказали, как подготовить свой организм к осеннему сезону простудных заболеваний. Рассуждениями на эту тему поделилась врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова в эфире радио Sputnik.
Специалист объяснила, что иммунитет необходимо укреплять веществами, помогающими в противостоянии инфекциям. В частности, речь идет о получении микроэлементов.
"Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать", – сказала Басова.
Перед покупкой препарата стоит проконсультироваться с врачом, считает эксперт. Медик может назначить анализы, которые выявят конкретные микроэлементы, необходимые организму.
"Микроэлементы желательно использовать в комплексе и подходить к этому сознательно, со сдачей биохимического анализа крови на их содержание или анализа на содержание микроэлементов в волосах", – подчеркнула Басова.
Биохимический анализ крови также поможет для определения необходимых составов витаминных комплексов.
Диетолог напомнила, что сезонные потребности человека в жирорастворимых витаминах довольно редки. В частности, витамин D вырабатывается лишь под действием солнечных лучей. В то же время, витамин C человек получает из фруктов и овощей вне зависимости от сезона.
Басова подчеркнула, что особенно внимательно следить за балансом витаминов в организме нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
"Если у вас есть хронические заболевания, особенно связанные с нарушениями в работе кишечника, то витамины, которые содержатся в продуктах, не всасываются. Даже при приеме витаминных комплексов большая часть витаминов до организма не доходит. В таком случае нужно обратиться к врачу", – заключила специалист.
Ранее россиянам сообщали, как избежать осенней депрессии на своем рабочем месте в офисе.
По заявлению врача-эндокринолога Светланы Шокур, осенью эмоциональный тонус человека уменьшается из-за ограниченного количества солнечного света, частых дождей и короткого дня. Все это влечет понижение выработки витамина D, раздражительность, сонливость и хандру.
До этого кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период.
В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая. В напиток можно добавить травы и имбирь.
"Доктор 24": "продукты от депрессии"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: