Врач объяснила, как избежать осенней депрессии в офисе

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Россиянам сообщили, как избежать осенней депрессии на своем рабочем месте в офисе. Об этом рассказала врач-эндокринолог группы компаний Инвитро Светлана Шокур.
Как объяснила специалист, осенью эмоциональный тонус человека уменьшается из-за ограниченного количества солнечного света, частых дождей и короткого дня. Все это влечет понижение выработки витамина D, раздражительности, сонливости и хандре.
Шокур посоветовала имитировать солнечный свет в помещении при помощи повышенной яркости искусственных источников.
"Обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование", – подчеркнула врач в беседе с РИА Новости.
Она продолжила, что большинство граждан испытывают хронический дефицит витамина D. Получить его в осенний период можно при помощи прописанных врачом витаминов.
"Это позволяет улучшить общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снизить подавленность и тревожность", – считает медик.
Осенью также активно снижается уровень гормона радости – дофамина. Кроме того, организм испытывает чрезмерную концентрацию мелатонина, что приводит к сонливости и повышенному расходу витаминов и минералов.
"Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрыми углеводами. Поэтому осенью будет полезно начать принимать витамины этой группы", – сказала Шокур.
Она порекомендовала добавить в рацион продукты, содержащие триптофан – индейку, сыр и орехи. Кроме того, стоит потреблять больше витаминов-антиоксидантов и магния.
Ранее кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период.
В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая. В напиток можно добавить травы и имбирь.
"Доктор 24": "продукты от депрессии"
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