Врач рассказала, почему нельзя прикрывать нос рукой при чихании

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Чихание является естественной защитной реакцией организма на попадание в полость носа раздражителей. Если во время данного процесса прикрывать нос, могут лопаться микрососуды головы из-за создаваемого чрезмерного давления. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача-оториноларинголога Эржэну Дымчикову.

Она объяснила, что раздражителями могут быть бактерии и вирусы, табачный дым и резкий запах, шерсть животных, пыль, пыльца, песок, иные мелкие частицы. В редких случаях чихание может быть реакцией на яркий свет или чистку ушей.

Специалист отметила, что чихание помогает организму выводить раздражители из носа: происходит выталкивание содержимого носа наружу мощным напором воздуха. Поэтому если закрыть нос рукой при чихании, то раздражители под большим напором могут попасть в среднее ухо и вызвать отит.

В связи с этим медик порекомендовала чихать в салфетку, платок или же в сгиб локтя. Дымчикова добавила, что если чихание произошло в руку, то руки следует помыть во избежание распространения бактериальных, вирусных частиц.

Ранее врач-отоларинголог Марина Евсикова рассказала, что чихать нужно с открытым ртом, чтобы слизь не ушла обратно в горло или в слуховые трубы. Она добавила, что для предупреждения заболеваний ЛОР-органов нужно следить за влажностью воздуха в доме, несколько раз в неделю промывать нос солевым раствором, а также пить достаточное количество воды.

До этого американские ученые пришли к выводу, что за процесс чихания отвечают не связанные с дыханием участки головного мозга. Также специалисты выяснили, что рефлекс чихания можно вызывать при помощи пептида NMB и без посторонних раздражителей.

"Доктор 24": мифы о чихании