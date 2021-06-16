Ученые выяснили, что заставляет человека чихать

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За процесс чихания отвечают не связанные с дыханием участки головного мозга. К такому выводу пришли американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Cell.

При этом специалисты еще 20 лет назад определили область в центральной нервной системе, вызывающую чихание. Идентифицировать клетки и белки, связанные с данным процессом, впервые удалось только сейчас исследователям из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете.



"Чихание – самый сильный и распространенный способ распространения капель от респираторных инфекций. Лучшее понимание того, что заставляет нас чихать, в частности, как нейроны ведут себя в ответ на аллергены и вирусы, поможет создать методы лечения, способные замедлить распространение инфекционных респираторных заболеваний", – сказал руководитель исследования, доцент анестезиологии Медицинской школы Вашингтонского университета, доктор Цинь Лю.

В ходе исследования на мышей брызгали аэрозольные капли с гистамином или капсаицином. При реакции нервных клеток на капсаицин специалисты определили группу нейронов, связанных с чиханием. После этого они выявили молекулы, передающие сигналы чихания нервным клеткам. Таким образом, стало известно, что для чихания необходим нейромедин B (NMB).

"Интересно, что нейроны, вызывающие чихание, не находятся ни в одной из известных областей мозга, связанных с дыханием, но они соединены с этими областями через свои аксоны", – объяснил доктор Лю.

Также специалисты выяснили, что рефлекс чихания можно вызывать при помощи пептида NMB и без посторонних раздражителей.

"Мы изучаем нейронный механизм, лежащий в основе чихания, поскольку многие люди, включая членов моей семьи, страдают из-за таких проблем, как сезонная аллергия и вирусные инфекции. Наша цель – выяснить, как нейроны ведут себя в ответ на аллергию и вирусные инфекции, вызывая зуд в глазах, чихание и другие симптомы", – добавил ученый.

По мнению исследователей, для подавления выработки молекулы NMB необходимо разработать специальный препарат. Это позволит снизить процесс инфицирования людей.

"При чихании выделяются около двадцати тысяч капель, содержащих вирус, которые остаются в воздухе до десяти минут. Чтобы предотвратить будущие вирусные вспышки и помочь в лечении аллергического чихания, важно понимать пути, которые вызывают этот рефлекс, чтобы заблокировать их", – заключил Лю.

Ранее аллерголог-иммунолог рассказала, что домашняя пыль опасна из-за аллергена – пылевых клещей.

По словам специалиста, о наличии аллергии на этот компонент может указывать зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать такие проявления не стоит, ведь это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.

