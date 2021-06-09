Москвичам рассказали, как легче пережить сезон тополиного пуха

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Аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала Москве 24, для какой категории людей тополиный пух наиболее опасен.

"Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы", – пояснила она.

Аллерголог порекомендовала людям в зоне риска как можно меньше бывать на улице в период цветения тополей. Но если такой возможности нет, то, по словам специалиста, необходимо хорошо готовиться к этому сезону.





Ирина Кузнецова аллерголог-пульмонолог Если пребываете на улице, то, придя домой, надо будет принять душ с головы до ног. Обязательно использовать назальные спреи, таблетированные противоаллергические препараты, можно также использовать специальные капли для глаз перед выходом на улицу.

Кузнецова добавила, что существует специальная гипоаллергенная диета, которая помогает избежать негативных последствий тополиного пуха и других аллергенов благодаря перекрестной реакции с пищевыми продуктами.

Она назначается в зависимости от трех периодов цветения: деревья, луговые или сорные травы.





Ирина Кузнецова аллерголог-пульмонолог Если аллергия на деревья, то исключаются из рациона все косточковые и орехи. Если луговые травы, то исключается свежая выпечка и все продукты и напитки, содержащие дрожжи. В период цветения сорных трав – бахчевые и другие культуры. Таким образом можно себя обезопасить.

Аллерголог отметила, что самая тяжелая форма проявления аллергии на тополиный пух – приступ бронхиальной астмы. Более легкая форма – приступ ринореи, при котором возникает заложенность носа. Кузнецова рекомендует аллергикам всегда носить с собой необходимые препараты, прописанные врачом.

"Если случается анафилактический шок, у человека под рукой должны быть хотя бы таблетированные гормоны. Также у аллергиков всегда должны быть с собой назальные спреи и капли для глаз – обычная терапия, назначенная лечащим врачом", – подчеркнула врач.

По ее словам, у некоторых аллергия может проявиться впервые уже в возрасте. Когда тополиный пух попадает на лицо, в уши или нос, человек начинает чихать, у него слезятся глаза. Это и есть признаки аллергии на пух, отметила Кузнецова. В этом случае необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение, заключила аллерголог.

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