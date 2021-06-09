Москвичам рассказали, как легче пережить сезон тополиного пуха

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Воронин
Аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала Москве 24, для какой категории людей тополиный пух наиболее опасен.
"Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы", – пояснила она.
Аллерголог порекомендовала людям в зоне риска как можно меньше бывать на улице в период цветения тополей. Но если такой возможности нет, то, по словам специалиста, необходимо хорошо готовиться к этому сезону.
Кузнецова добавила, что существует специальная гипоаллергенная диета, которая помогает избежать негативных последствий тополиного пуха и других аллергенов благодаря перекрестной реакции с пищевыми продуктами.
Она назначается в зависимости от трех периодов цветения: деревья, луговые или сорные травы.
Аллерголог отметила, что самая тяжелая форма проявления аллергии на тополиный пух – приступ бронхиальной астмы. Более легкая форма – приступ ринореи, при котором возникает заложенность носа. Кузнецова рекомендует аллергикам всегда носить с собой необходимые препараты, прописанные врачом.
"Если случается анафилактический шок, у человека под рукой должны быть хотя бы таблетированные гормоны. Также у аллергиков всегда должны быть с собой назальные спреи и капли для глаз – обычная терапия, назначенная лечащим врачом", – подчеркнула врач.
По ее словам, у некоторых аллергия может проявиться впервые уже в возрасте. Когда тополиный пух попадает на лицо, в уши или нос, человек начинает чихать, у него слезятся глаза. Это и есть признаки аллергии на пух, отметила Кузнецова. В этом случае необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение, заключила аллерголог.
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