Диетолог рассказал о норме употребления вишни, черешни и клубники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24 о норме употребления вишни, черешни и клубники, а также объяснил, какая из июньских ягод наиболее полезна.

"С точки зрения пользы я бы отметил вишню и черешню – в них глобально никакой разницы по витаминам нет. Там весь спектр содержится, витамины A, B, C – большое количество различных компонентов. Но по усвоению витаминов все-таки лидирует черешня", – заявил диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог В черешне меньше клетчатки. Как правило, черешня – более южная ягода, там представлено большее количество витаминов в более доступной форме. Можно еще отметить ее мочегонные свойства за счет большого количества калия.

Вместе с тем специалист предупредил, что употреблять черешню в неограниченном количестве нельзя.

"Здесь количество сахаров представлено наибольшим количеством фруктозы. Конечно, черешню стоит ограничивать людям, которые имеют проблемы с весом. Еще желательно ее не употреблять во второй половине дня и людям, которые страдают нарушениями углеводного обмена", – заявил Арзамасцев.

По его словам, вишня в этом плане – более диетическая ягода. Однако и ее не стоит употреблять в неограниченных количествах. Что касается клубники, то она обладает наименьшим спектром витаминов, отмечает специалист. Однако это не делает ее неполезной, продолжает эксперт.

"Какое-то количество витаминов в клубнике имеется, но рассматривать ее как хороший витаминный источник не стоит. При этом у нее есть плюс: там содержится не так много сахарозы. Поэтому клубнику можно отнести к ягоде, которая считается достаточно диетической", – указал Арзамасцев.

По его словам, конкретной нормы употребления сезонных ягод нет, так как она зависит от здоровья, наличия аллергии и индивидуальной переносимости каждого человека. Однако в целом Арзамасцев советует не есть более 200 граммов ягод в день.

"Также я рекомендую есть ягоды не чаще чем через день, потому что ягода красная (и может вызвать аллергию. – Прим. ред.). В этом, конечно, есть и плюс – содержатся антиоксиданты. Но все-таки переедать не стоит, лучше ограничить употребление через день и не более 200 граммов", – заключил диетолог.

Ранее в столице заработали 77 точек продажи клубники. В общей сложности в этом году планируют открыть 174 торговых площадки по мере созревания ягод в северных регионах России. Известно, что в зависимости от сорта цены на плоды составят от 150 рублей за килограмм.