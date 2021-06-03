Диетолог рассказал о норме употребления вишни, черешни и клубники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24 о норме употребления вишни, черешни и клубники, а также объяснил, какая из июньских ягод наиболее полезна.
"С точки зрения пользы я бы отметил вишню и черешню – в них глобально никакой разницы по витаминам нет. Там весь спектр содержится, витамины A, B, C – большое количество различных компонентов. Но по усвоению витаминов все-таки лидирует черешня", – заявил диетолог.
Вместе с тем специалист предупредил, что употреблять черешню в неограниченном количестве нельзя.
"Здесь количество сахаров представлено наибольшим количеством фруктозы. Конечно, черешню стоит ограничивать людям, которые имеют проблемы с весом. Еще желательно ее не употреблять во второй половине дня и людям, которые страдают нарушениями углеводного обмена", – заявил Арзамасцев.
По его словам, вишня в этом плане – более диетическая ягода. Однако и ее не стоит употреблять в неограниченных количествах. Что касается клубники, то она обладает наименьшим спектром витаминов, отмечает специалист. Однако это не делает ее неполезной, продолжает эксперт.
"Какое-то количество витаминов в клубнике имеется, но рассматривать ее как хороший витаминный источник не стоит. При этом у нее есть плюс: там содержится не так много сахарозы. Поэтому клубнику можно отнести к ягоде, которая считается достаточно диетической", – указал Арзамасцев.
По его словам, конкретной нормы употребления сезонных ягод нет, так как она зависит от здоровья, наличия аллергии и индивидуальной переносимости каждого человека. Однако в целом Арзамасцев советует не есть более 200 граммов ягод в день.
"Также я рекомендую есть ягоды не чаще чем через день, потому что ягода красная (и может вызвать аллергию. – Прим. ред.). В этом, конечно, есть и плюс – содержатся антиоксиданты. Но все-таки переедать не стоит, лучше ограничить употребление через день и не более 200 граммов", – заключил диетолог.
Ранее в столице заработали 77 точек продажи клубники. В общей сложности в этом году планируют открыть 174 торговых площадки по мере созревания ягод в северных регионах России. Известно, что в зависимости от сорта цены на плоды составят от 150 рублей за килограмм.
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