Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 точек продажи клубники открылись в Москве, всего в этом году планируется открыть 174 точки, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"По стране уже пошел сезон клубники, поэтому сегодня, 1 июня, у нас открываются площадки в Москве, на которые различные регионы привозят клубнику. Всего таких площадок начало работать 77, по мере созревания количество площадок будет увеличиваться", – сказал он.

Немерюк добавил, что стоимость ягоды устанавливают сами предприниматели.

"Есть цена и от 150, и до 300 рублей", – уточнил он.

Список площадок, где уже начали продавать клубнику, можно посмотреть здесь.

Ранее главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов рассказал, что землянику стоит покупать только у проверенных продавцов, так как эта ягода часто растет вблизи автотрасс. А за малиной, по его словам, лучше отправиться в супермаркет. Он также отметил, что нужно быть внимательным при выборе черники.

