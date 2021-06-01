Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 70 точек продажи клубники открылись в Москве, всего в этом году планируется открыть 174 точки, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"По стране уже пошел сезон клубники, поэтому сегодня, 1 июня, у нас открываются площадки в Москве, на которые различные регионы привозят клубнику. Всего таких площадок начало работать 77, по мере созревания количество площадок будет увеличиваться", – сказал он.
Немерюк добавил, что стоимость ягоды устанавливают сами предприниматели.
"Есть цена и от 150, и до 300 рублей", – уточнил он.
Список площадок, где уже начали продавать клубнику, можно посмотреть здесь.
Ранее главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов рассказал, что землянику стоит покупать только у проверенных продавцов, так как эта ягода часто растет вблизи автотрасс. А за малиной, по его словам, лучше отправиться в супермаркет. Он также отметил, что нужно быть внимательным при выборе черники.
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