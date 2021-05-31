Диетолог назвала основные продукты, продлевающие жизнь

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov
Включение в рацион трех продуктов может значительно увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь, сообщила британский диетолог Федерика Амати. Она отметила, что их можно найти на полках всех магазинов.
Ежедневное употребление в пищу оливкового масла первого отжима действует как антиоксидант, приводит слова специалиста News.ru. Амати подчеркнула, что масло снижает риски развития артрита, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Диетолог добавила, что в рационе должны быть продукты, содержащие клетчатку, которая положительно влияет на кишечник. Также подобная пища снижает риск преждевременной смерти от онкологии, диабета второго типа и тревожных расстройств.
Третий элемент, без которого невозможно составить здоровый рацион, – зелень и листовые овощи. В их составе имеются полифенолы, противодействующие окислительным процессам.
Ранее специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения. По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: