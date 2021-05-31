Диетолог назвала основные продукты, продлевающие жизнь

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov

Включение в рацион трех продуктов может значительно увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь, сообщила британский диетолог Федерика Амати. Она отметила, что их можно найти на полках всех магазинов.

Ежедневное употребление в пищу оливкового масла первого отжима действует как антиоксидант, приводит слова специалиста News.ru. Амати подчеркнула, что масло снижает риски развития артрита, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Диетолог добавила, что в рационе должны быть продукты, содержащие клетчатку, которая положительно влияет на кишечник. Также подобная пища снижает риск преждевременной смерти от онкологии, диабета второго типа и тревожных расстройств.

Третий элемент, без которого невозможно составить здоровый рацион, – зелень и листовые овощи. В их составе имеются полифенолы, противодействующие окислительным процессам.

Ранее специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения. По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов.