Диетолог перечислила вкусные, но не полезные для организма блюда и продукты

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Диетолог Ольга Деккер рассказала, какие продукты являются наиболее вредными для человека по соотношению белков, жиров и углеводов. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По словам специалиста, в немецких колбасках содержится большое количество жиров (58 граммов). Это значит, что, помимо самого мяса, в состав продукта входит сало.
"Чистое мясо свинины даст 30 граммов жиров на 100 граммов. При обжаривании, при высоких температурах, жиры имеют свойство изменяться, и если сосиски будут обжарены до такой степени, что появятся угли, то это канцерогены и вред для организма", – поделилась диетолог.
Она также добавила, что чипсы являются продуктом глубокой переработки, кроме того, они достаточно калорийны.
"Легкие, воздушные, но очень просто съесть 100 граммов, также это ведет к перееданию по калорийности и жирам", – уточнила Деккер.
Врач опровергла и распространенное заблуждение о натуральном составе халвы из семян подсолнечника и кунжута. Она отметила, что большое количество клетчатки действительно дает немалую пользу, но при этом содержит в себе большое количество обычных сахаров. По ее словам, при употреблении этого продукта необходимо контролировать себя, чтобы не съесть много.
Следующим во "вредном списке" оказалось печенье. Его вред обусловлен жирами в составе и использованием в приготовлении муки высшего сорта. Эксперт подчеркнула, что, если человек придерживается здорового питания и следит за собой, ему нужно постоянно обращать внимание на способность продукта отдавать глюкозу в кровь.
Диетолог также рассказала, что в составе безе присутствуют 200 граммов рафинированного сахара в виде сахарной пудры. Это очень высокое количество сахаров, заключила она.
Ранее диетолог Алена Барредо рассказала, что не стоит худеть слишком стремительно и садиться на экспресс-диеты. Лучше всего начать этот процесс с уменьшения количества потребляемых калорий.
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