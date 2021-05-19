Врач-диетолог рассказала, чем опасен кофе по утрам

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала Москве 24 о вреде кофе утром натощак. Напиток может раздражать слизистую желудка, что опасно для людей с гастритом, отметила Чехонина.
По словам врача, кофе по утрам бодрит, тонизирует и помогает проснуться, особенно гипотоникам. Однако для некоторых единственная чашка черного кофе – это и есть завтрак. "От такой привычки лучше избавиться", – считает Чехонина.
Чехонина отметила, что кофе лучше пить в первой половине дня и не рекомендуется употреблять его перед сном, так как это может нарушить процесс засыпания.
Более мягкой альтернативой кофе может стать чай. "Кофеин чая не так агрессивно воздействует на нервную систему, как кофеин кофе. В черном чае еще присутствует танин, который может мешать всасыванию кофеина. Он не будет меньше бодрить, но его воздействие на нервную систему будет мягче в отличие от кофе", – подчеркнула Чехонина в программе "Доктор 24".
При гипертонии врач-диетолог рекомендует пить слабозаваренный чай или чай без кофеина, например каркаде. Он также прекрасно будет бодрить и тонизировать.
Также Чехонина сообщила, что при нормальной переносимости можно пить за завтраком любой сок. Смузи будет более сытным, поэтому лучше отложить его употребление на 2–3 часа после завтрака. Для тех, кто хочет похудеть, подойдет обычная вода, которая имеет нулевую калорийность. Диетолог рекомендует выпивать стакан воды за пять минут до приема пищи или уже за столом. Это поможет съесть меньше, так как часть желудка уже будет заполнена водой.
Ранее гастроэнтеролог рассказала, какие продукты не рекомендуется запивать горячим чаем. К ним в частности относятся жирные продукты и алкоголь.
"Доктор 24": что лучше пить на завтрак
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