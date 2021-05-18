Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты нельзя запивать горячим чаем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Горячие напитки могут вызвать ожог слизистой, поэтому температура жидкости не должна превышать 37 градусов. Помимо этого, горячий чай может испортить вкус некоторых блюд, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
"К горячим напиткам надо относиться достаточно аккуратно и помнить, что танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами, и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем. Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие", – рассказала Бережная.
По ее словам, также не стоит сочетать горячий чай с алкоголем. Всасывание спиртного в горячей среде идет гораздо быстрее из-за расширения мелких сосудов.
"Соответственно, происходит гораздо быстрее опьянение, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и прежде всего на печень", – пояснила гастроэнтеролог.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов. По ее словам, нулевая или очень низкая жирность продукта еще не говорит о том, что его можно есть в неограниченном количестве.
Она отметила, что снижение массовой доли жира приводит к потере вкусовых качеств продуктов, так что производителям приходится использовать добавки. Иногда натуральный жир заменяют растительным, в котором могут содержаться вредные трансжиры. Избыточное количество добавок негативно сказывается на кишечнике, поджелудочной, коже, а также приводит к увеличению массы тела, отметила специалист.
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