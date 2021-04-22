Диетолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

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Нулевая или очень низкая жирность продукта еще не говорит о том, что его можно есть в неограниченном количестве, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что обезжиренные продукты зачастую выбирают люди, придерживающиеся ЗОЖ, следящие за весом или старающиеся сбросить лишние килограммы. При этом распространенная ошибка – считать, что такие продукты можно есть без ограничений.

"Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает. Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов", – сказала Дианова.

Она отметила, что снижение массовой доли жира приводит к потере вкусовых качеств продуктов, так что производителям приходится использовать добавки. Иногда натуральный жир заменяют растительным, в котором могут содержаться вредные трансжиры.

"В такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, вкусовые добавки, чтобы компенсировать консистенцию и чтобы человеку был приятен вкус. Гарантия качества низкая, мы едим кота в мешке", – предупредила эксперт.

Избыточное количество добавок негативно сказывается на кишечнике, поджелудочной, коже, а также приводит к увеличению массы тела, отметила специалист. Выход – отдавать предпочтение исходно натуральным продуктам средней жирности с минимальной промышленной обработкой, заключила врач.

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