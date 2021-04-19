Врач объяснил, почему опасно перебивать аппетит

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Врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко рассказал в эфире радио Sputnik, какую опасность таят в себе перекусы. По словам специалиста, люди, которые часто перебивают аппетит, могут страдать от переедания и ожирения.

"В течение дня можно не заметить, как такими перекусами съедаешь большое количество еды с большой калорийностью. Часто человек съедает что-то углеводное, в ответ на это в организме выделяется инсулин, а так как не было полноценного приема пищи, уровень глюкозы в крови падает, возникает гипогликемия, начинается еще более неправильное пищевое поведение, переедание", – рассказал врач.

Обложко предупреждает, что даже перекусы полезными продуктами могут спровоцировать приступ переедания.

"Я в своей работе часто вижу, что фруктовые перекусы провоцируют последующий приступ переедания. В обиходе есть такая рекомендация: проголодался – съешь яблоко, чтобы отвлечься. По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде", – пояснил он.

Для контроля над количеством потребляемой пищи эксперт советует не перебивать аппетит.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании посоветовали для сброса лишних килограммов отказаться от употребления алкоголя, соков и других сахаросодержащих напитков. Вместо них они рекомендовали употреблять воду, чай или молоко.