Врачи рассказали, как похудеть без диет

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Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании посоветовали для сброса лишних килограммов отказаться от употребления алкоголя, соков и других сахаросодержащих напитков. Вместо них они рекомендовали употреблять воду, чай или молоко, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам экспертов, вместо молочного шоколада и других сладостей в рацион питания можно добавлять немного темного шоколада с высоким содержанием какао. Также специалисты посоветовали употреблять больше овощей и заниматься спортом.
Специалисты пояснили, что каждый день можно начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений. В течение дня в свободное от работы время они рекомендовали делать такие упражнения, как отжимания, приседания и другие.
Ранее диетолог Лола Биггс рассказала, что с помощью добавления в рацион питания овощей, ягод и рыбы можно сбросить лишние килограммы. По словам специалиста, в день рекомендуется съедать не менее пяти разных овощей. При этом особое внимание она рекомендовала уделить брокколи. Биггс уточнила, что брокколи является хорошим углеводом с высоким содержанием клетчатки.
Также, по словам диетолога, не менее полезным считается авокадо, которое содержит в себе антиоксиданты, витамин Е и клетчатку. Авокадо играет огромную роль в поддержании концентрации, а также обладает противовоспалительными свойствами и помогает предотвратить потерю влаги в коже, уточнила специалист.
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