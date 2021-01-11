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Общество

12:36

Диетолог рассказала, как похудеть после праздников

общество

Фото: depositphotos/billiondigital

За время праздников организм человека может набрать 3–4 лишних килограмма. При этом 2–3 литра из них точно будут жидкостью, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина рассказала, как после новогодних каникул правильно вернуться в форму.

  • Стоит избегать паники. По мнению специалиста, экстренные меры при набраных килограммах могут только навредить. В частности, эксперт не рекомендует голодать.

  • Необходимо вернуться к прежнему режиму питания в случае, если до праздников он вас устраивал.

  • Колбасные изделия стоит заменить натуральными мясными продуктами. Чехонина рекомендует употреблять заливные рабыне и мясные блюда. В качестве гарнира можно готовить овощные гарниры или использовать маринованные и квашеные овощи без добавления масла.

  • Диетолог рекомендует увеличить в рационе количество жидких блюд – каш, супов.

  • Для снижения веса подойдут различные виды двигательной активности. Главное, по словам эксперта, они должны приносить удовольствие.

  • Кроме того, специалист предостерегла от снижения веса более чем на 5 килограммов в месяц. По ее словам, потеря веса более указанной цифры может свидетельствовать о потере воды и мышечной массы. Слишком быстрое похудение опасно для здоровья. Оно также негативно сказывается на внешности, придавая лицу грустный вид.

  • Также в день стоит употреблять три белковых блюда, поскольку белок идет на строительные нужды организма. От него человек не поправляется.

  • По выходным Чехонина советует баловать себя десертами.

  • Также специалист отмечает, что в процессе похудения можно применять систему разгрузочных дней. При этом стоит следить за количеством потребляемого белка и выпиваемой жидкости. В день нужно употреблять не менее 1,5 литра.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург сообщили, что употреблять на ужин соленья, колбасы, продукты из переработанного мяса и белый хлеб не стоит.

Причиной "помятого лица" по утрам являются соленые продукты, поскольку они вызывают застой жидкости в организме. А колбасы могут стать причиной развития гастрита.

"Доктор 24": диеты

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