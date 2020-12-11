Врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять на ужин

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Употреблять на ужин соленья, колбасы, продукты из переработанного мяса и белый хлеб не стоит, считают врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург. Об этом специалисты заявили в эфире телеканала "Россия 1".
Причиной "помятого лица" по утрам являются соленые продукты, поскольку они вызывают застой жидкости в организме, рассказал Агапкин. А, по словам Гинзбурга, колбасы могут стать причиной развития гастрита.
При этом специалист предостерег и от употребления белого хлеба на ночь. Это связано с тем, что продукт имеет высокий гликемический индекс, что повышает уровень сахара в крови. Ночью человек из-за этого может резко просыпаться с чувством голода.
"Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей", – сказал Гинзбург.
Ранее диетолог рассказала, что жесткая диета перед новогодними праздниками, с помощью которой многие надеются поправить форму к торжествам, на самом деле не только малоэффективна, но и может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.
Выбор человеком метода похудения "от диеты до диеты" свидетельствует о его неумении правильно организовывать свое питание. При правильном подходе можно и быстро похудеть, и не нанести никакого вреда своему организму.
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