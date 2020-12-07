Диетолог рассказала, чем опасны предновогодние диеты

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Жесткая диета перед новогодними праздниками, с помощью которой многие надеются поправить форму к торжествам, на самом деле не только малоэффективна, но и может повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, режим жестких ограничений в питании перед Новым годом очень сложно соблюдать, а люди, подвергающие себя такому испытанию, часто срываются, испытывают стресс и даже могут впасть в серьезную депрессию. Такая диета может дать ожидаемый результат в виде сброса нескольких килограммов, однако вред, нанесенный организму, будет превышать все заработанные плюсы.

"Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма – люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут. Другие сопутствующие заболевания – гипертония, сахарный диабет – могут усугубляться", – объяснила Дианова.

Она отметила, что выбор человеком метода похудения "от диеты до диеты" свидетельствует о его неумении правильно организовывать свое питание. По словам специалиста, при правильном подходе можно и быстро похудеть, и не нанести никакого вреда своему организму.

"Надо провести оценку фактического питания. Узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Дальше разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание. Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару. Оптимальная скорость снижения веса, которая не приносит проблем, – это 2–4 килограмма в месяц. Есть люди, которые худеют и на большее количество килограммов, но это дается ценой здоровья", – пояснила Дианова.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско дала совет, как избавиться от привычки есть фастфуд. Для этого, по ее словам, необходимо сформировать привычку питаться здоровой пищей. Она предложила сперва добавить в рацион много полезного, а уже после этого убирать вредную еду.