Диетолог рассказала, как избавиться от привычки есть фастфуд

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Чтобы перестать есть фастфуд, нужно сформировать привычку питаться здоровой пищей, сообщила диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско.

Она предложила сперва добавить в рацион много полезного, а уже после этого убирать вредную еду. "Нужно дать ту еду, которая человеку нравится, из полезного рациона, которую он будет готовить, есть с удовольствием", – цитирует специалиста "Мир 24".

Тараско посоветовала во время формирования новой привычки чаще себя хвалить и замечать положительные изменения. В то же время она призвала не ругать себя за срывы или отступления от новых правил.

Эксперт подчеркнула, что главное – двигаться дальше, поскольку здоровая привычка формируется 4–6 недель. По ее словам, недели на правильном питании будет недостаточно, нужно дать себе больше времени и отслеживать результаты.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что справляться со стрессом с помощью еды – это естественно. Чтобы нормализовать эмоциональное состояние, не нужен целый торт или большая упаковка мороженого. По словам Бережной, лучше съесть то, что действительно приносит удовольствие. Если человек любит шоколад, то настроение улучшит даже одна долька лакомства.