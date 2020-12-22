Врач развеял популярный миф о "новогодней диете"

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Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал голодание перед новогодними праздниками.
"Один или два дня вам все равно ничего не дадут. Для того чтобы вес пошел вниз, нужно ограничивать себя довольно долго", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению специалиста, если откладывать приемы пищи перед Новым годом, то только для того, чтобы приближение праздничной ночи ощущалось ярче.
Врач также не рекомендовал придерживаться диет с голоданием. Специалист предупредил, что из-за отказа от еды организм может начать резко набирать воду.
Ранее диетолог рассказала, что жесткая диета перед новогодними праздниками, с помощью которой многие надеются поправить форму к торжествам, на самом деле не только малоэффективна, но и может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.
Выбор человеком метода похудения "от диеты до диеты" свидетельствует о его неумении правильно организовывать свое питание. При правильном подходе можно и быстро похудеть, и не нанести никакого вреда своему организму.
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