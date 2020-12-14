В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучшие мандарины

Фото: depositphotos/format35

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации по выбору мандаринов. Фрукты должны быть без гнили и пятнышек, сообщают "Дни.ру".

Специалисты отметили, что мандарины следует выбирать ароматные, упругие, равномерно окрашенные и без вмятин или повреждений кожуры. При этом фрукт не должен быть слишком мягким или твердым, а также сухим, уточнили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести. Кроме того, уточняется, что чем светлее плод, тем кислее мякоть.

Хранить мандарины лучше в специальном отсеке холодильника при температуре +6 градусов, а их кожицу следует натереть растительным маслом, посоветовали эксперты. Также они рекомендовали переложить фрукты из пакета в сетку.

В Роспотребнадзоре пояснили, что цедру от цитрусовых нужно выбрасывать, после чего тщательно следует помыть руки, так как фрукты обрабатывают сернистыми соединениями перед транспортировкой, чтобы они пахли.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать красную икру. Они посоветовали покупателям внимательно изучать этикетку. На ней должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки.

Также эксперты рекомендовали не приобретать икру с пищевой добавкой Е-239 (уротропин). С 2008 года ее запретили, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяется формальдегид.