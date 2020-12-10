В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать красную икру

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В преддверии новогодних праздников в Роспотребнадзоре рекомендовали не покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Специалисты советуют покупателям внимательно изучать этикетку. На ней должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки. Маркировка должна содержать дату изготовления продукта, слово "икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р", выбитый изнутри.

Также эксперты рекомендуют не приобретать икру с пищевой добавкой Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, но с 2008 года запретили, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяется формальдегид. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Крышка банки не должна проминаться или быть вздутой, также уточняют в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, натуральные икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки сдувшиеся, вероятно, икру уже размораживали, добавляют специалисты.

Кроме того, они отмечают, что при помещении икры в горячую воду натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно, а искусственная икра растворится, окрасив воду.

Хранить икру в Роспотребнадзоре советуют в холодильнике, но не в открытой жестяной банке, а в чистой сухой стеклянной емкости. При возникновении вопросов следует обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что в российских магазинах не ожидается дефицита красной икры и продукции из лососевых. Там также отметили, что сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку.