В Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Росрыболовстве сообщили, что в российских магазинах не ожидается дефицита красной икры и продукции из лососевых, сообщает ТАСС.

Там также отметили, что сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку.

"Каждый конкретный участок рынка определяет стоимость конечной продукции из лососевых. Для дефицита продукции оснований нет. На холодильниках производителей еще имеются большие запасы прошлого года, также нынешняя путина еще не закончена и она принесет определенные, ощутимые результаты", – отметили в ведомстве.

Ранее появилось сообщение о том, что оптовые поставщики красной икры предупредили о росте цен на этот продукт на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых.