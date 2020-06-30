Диетолог объяснила, сколько ложек красной икры можно есть в день

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Чрезмерное потребление икры лососевых рыб иногда приводит к аллергии, которая может проявиться в виде крапивницы или даже приступа. Диетолог Светлана Титова объяснила, сколько ложек красной икры допустимо есть в день без вреда для здоровья, передает News.ru.

Икра может быть опасной для людей с бронхиальной астмой. В ней есть витамины А, E, D, фолиевая кислота, кальций, калий, а также белок, обращает внимание диетолог.

В результате подобный химический состав оказывает антиоксидантное действие на организм человека. Однако для избежания аллергических реакций надо есть одну столовую ложку красной икры. Данная рекомендация актуальна для тех, кто ест ее каждый день. Людям, употребляющим ее лишь по праздникам, лучше есть не более трех ложек, делится специалист.

Ранее сообщалось, что ежегодно полиция и Росрыболовство изымают более двух тонн поддельной икры.

