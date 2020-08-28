Поставщики предупредили о росте цен на красную икру – СМИ

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Оптовые поставщики красной икры предупредили о росте цен на этот продукт на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупных торговых сетях.

По словам одного из собеседников издания, окончательно цены еще не сформировались.

Информацию об обсуждении повышения отгрузочных цен на икру изданию подтвердил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Он отметил, что одна компания в прошлом году в этот период продавала икру примерно по 2,3 тысячи рублей за килограмм, а сейчас стоимость может увеличиться до 3 тысяч рублей. Еще один источник издания рассказал, что на рынке обсуждали поднятие оптовых цен и до 3,3 тысячи рублей за килограмм.

Ранее диетолог Светлана Титова рассказала, сколько ложек красной икры допустимо есть в день без вреда для здоровья. По ее словам, чрезмерное потребление икры лососевых рыб иногда приводит к аллергии, которая может проявиться в виде крапивницы или даже приступа. Специалист отметила, что икра может быть опасной для людей с бронхиальной астмой. В ней есть витамины А, E, D, фолиевая кислота, кальций, калий, а также белок, обращала внимание диетолог.

