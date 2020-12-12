Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам предложили идеи для предновогодних корпоративов. Они опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что портал #Москвастобой подготовил для горожан кулинарные мастер-классы от шеф-поваров. Для этого необходимо выбрать рецепт и купить соответствующие продукты. Кроме того, изучать искусство кулинарии можно будет и с резидентами ВДНХ.

Также можно пройти мастер-класс по искусству каллиграфии и леттеринга. Его проведет центр славянской письменности "Слово". Расписание доступно на сайте.

Центр развития карьеры образовательного комплекса "Техноград" проведет уроки компьютерной графики. Регистрация доступна по ссылке.

Кроме того, отдохнуть можно, посетив индивидуальную онлайн-экскурсию по столичным музеям. Такой формат предусматривает наличие личного гида. Экспозиции дистанционно доступны на порталах Музея космонавтики, Мемориального музея А. Н. Скрябина, Государственного Дарвиновского музея, музея-заповедника "Царицыно", "Москвариума".

Порадовать себя перед Новым годом горожане могут также концертами и спектаклями в онлайн-формате. Многие из них доступны на портале #Москвастобой.

Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для столичной молодежи "Ты в Москве" стартует 14 декабря.

Длиться он будет 10 дней. За это время для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий – начиная мастер-классами и встречами с известными людьми, заканчивая онлайн-викторинами и нетворкингом.

