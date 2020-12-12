Музей Победы запустил музыкальный флешмоб "Валенки"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музыкальный флешмоб "Валенки" запустил столичный музей Победы в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Для участия в акции необходимо записать видео хронометражем не более минуты на одноименную песню и выложить в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, а также загрузить на сайт до 28 декабря. В соцсетях необходимо указать хештеги #ВаленкиФлешмоб, #МузейПобеды, #СтранаПоет.

"Необходимо прислать видеозапись своего выступления. Исполнять отрывок из легендарной песни можно в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города. И конечно, организаторы надеются, что в ролике обязательно будут и сами "герои" песни – валенки", – сказано в сообщении.

Отмечается, что победителя определят путем онлайн-голосования, которое продлится с 1 по 10 января.

"Авторы (победители) получат призы от Музея Победы – участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции "Подвиг народа", а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и в соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены в старый Новый год " 13 января 2021 года", – подчеркнули в музее.

Там надеются, что флешмоб объединит жителей России, а также напомнит гражданам о героических страницах истории страны.

Ранее в социальных сетях под хештегом #наденьужеэтумаску стартовал противовирусный флешмоб, инициаторами которого стали столичные предприниматели при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Целью акции является привлечение внимания общества к необходимости использовать маски и перчатки при посещении различных заведений.

