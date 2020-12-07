Сотрудники столичных музеев рассказали, как работают без посетителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С ноября в Москве приостановили проведение досуговых, развлекательных, культурных, просветительских, выставочных мероприятий. Руководители музеев рассказали, как они организовывают свою работу без посетителей.

В музее космонавтики еще в октябре решили создать свое собственное телевидение. За жизнью учреждения люди следят через канал "Музей космонавтики LIVE". Выпуски с интересными фактами о космонавтике, разговоры с экспертами и многим другим выходят каждый четверг с 19:00 до 21:00, а после разыгрываются призы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В остальные дни мы проводим специальные эфиры – космические уроки, трансляции со стартов и посадок космических кораблей", – рассказала директор музея Наталья Артюхина.

Мемориальный музей А. Н. Скрябина также продолжает работать в режиме онлайн. Уже вышло более 25 видеоэкскурсий на русском и английском языках, 27 музыкальных релизов от сотрудников музея, 40 трансляций из концертного зала.

В октябре биологический музей имени К. А. Тимирязева запустил образовательную онлайн-студию "Биоэфир", во время которой проводятся экскурсии в прямом эфире.

А в Дарвиновском музее работают три платных проекта: "Дошкольная академия", развивающие занятия для младших школьников в Zoom и программа дней рождения.

По словам сотрудников музея, во время отсутствия посетителей они также занимаются подготовкой новых проектов и выставок. К примеру, мемориальный музей А. Н. Скрябина готовится к 149-летию со дня рождения композитора, а музей космонавтики ведет подготовку к 60-летию полета человека в космос, которое собирается отметить крупными выставками.

Ранее цикл онлайн-экскурсий по водоемам столицы и области представят на медиаплатформе #Москвастобой.

Первые три из них – "Новый город", "Водоотводный канал" и "Метромосты" – уже доступны. В первом расскажут о столичных набережных, во втором представят "дублер" Москвы-реки, а в третьем покажут станцию метро "Воробьевы горы" и Смоленский метромост.