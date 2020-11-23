"Музейная Москва онлайн" подготовила экспозиции в Международный день акварели

Фото: А. Иткин. "Натюрморт с мольбертом". Фрагмент. 2012 год

На портале "Музейная Москва онлайн" 23 ноября, в Международный день акварели, состоится выставка живописных работ, выполненных в этой технике.

Зрители смогут увидеть порядка 3 000 работ российских художников-акварелистов, отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

"В период пандемии ресурс позволяет изучать фонды музеев, находить что-то новое не выходя из дома", – добавил он.

Виртуальная экспозиция познакомит посетителей с более чем 150 экспонатами собрания Московского музея современного искусства, акварельными зарисовками "За кулисами Большого театра" балерины Натальи Бессмертновой.

Кроме того, зрители смогут увидеть около 600 работ школы акварели Сергея Андрияки, акварельные пейзажи, натюрморты и иллюстрации автора Анатолия Иткина.

Музей В. А. Тропинина предлагает ознакомиться с 30 картинами художников XIX века. Еще 65 живописных работ представляет Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.

Также на портале можно найти образцы живописи, хранящиеся в Музее Москвы, Галерее Ильи Глазунова и Галерее Александра Шилова.

"Музейная Москва онлайн" действует с 2018 года. Там хранятся фотографии и цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей. Всего на портале опубликовано 536 выставок.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 ноября музеи департамента культуры Москвы приглашают желающих посетить онлайн-лекции, посвященные культуре и искусству. Мероприятия состоятся на официальных сайтах музеев, а также их YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

