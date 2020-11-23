Столичные музеи подготовили онлайн-лекции об искусстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 23 по 29 ноября музеи департамента культуры Москвы приглашают желающих посетить онлайн-лекции, посвященные культуре и искусству. Мероприятия состоятся на официальных сайтах музеев, а также их YouTube-каналах и страницах в соцсетях.
Узнать о роли авангардной школы в современной архитектуре можно 24 ноября в 19:00. На YouTube-канале Музея Москвы состоится встреча в рамках программы "ВХУТЕМАСу — 100. Школа авангарда". Ее посетят архитекторы, руководители архитектурных бюро и преподаватели профильных учебных заведений.
Модератором мероприятия выступит журналист и архитектурный обозреватель Мария Фадеева. Для участия необходима регистрация по ссылке.
25 ноября также в 19:00 музей истории "Лефортово" проведет экскурсию по выставке "Нормандия – Неман", которая приурочена к 78-летию со дня основания одноименной французской эскадрильи. Мероприятие пройдет на странице музея в Facebook.
Сотрудник Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук Мария Добровольская 26 ноября в 19:00 прочитает лекцию по палеоантропологии, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На ней гости узнают, как антропологи изучают найденные кости, насколько достоверны современные методы исследований. Билет на лекцию, которая состоится на платформе Zoom, можно приобрести на сайте.
Виртуальная лекция-концерт "Искусство музыки священной" состоится на YouTube-канале Дома-музея Марины Цветаевой 28 ноября в 19:00. На мероприятии расскажут, какая музыка повлияла на творчество Марины Цветаевой и Александра Блока. Также зрители смогут услышать произведения Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера, Иоганна Себастьяна Баха и Роберта Шумана.
Об эпохе Серебряного века также можно узнать на YouTube-канале Мемориального музея А. Н. Скрябина, где состоится онлайн-лекция "Скрябинский Петербург". Она пройдет 25 ноября в 17:00. Гостям расскажут о местах Петербурга, которые имеют важное значение для творчества композитора Александра Скрябина.
Узнать о матери писателя Николая Гоголя можно будет 29 ноября, в Международный день матери. Онлайн-лекция "Жизнь Марии Гоголь-Яновской" будет доступна в 14:00 на страницах музея во ВКонтакте и Facebook, а также на официальном YouTube-канале.
Отмечается, что для москвичей парки, библиотеки и культурные центры столицы постоянно проводят онлайн-мероприятия. Свыше 500 выставок уже доступны на портале "Музейная Москва онлайн".
Ранее стало известно, что в День моржа, который ежегодно отмечается 24 ноября, в "Москвариуме" на ВДНХ пройдет праздничное мероприятие в формате онлайн. Его можно будет посетить на официальном YouTube-канале и страницах центра в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте.
"Это наш город": платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по столичным музеям
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