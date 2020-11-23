"Москвариум" на ВДНХ отметит День моржа онлайн

Фото: пресс-служба "Москвариума"

В День моржа, который ежегодно отмечается 24 ноября, в "Москвариуме" на ВДНХ пройдет праздничное мероприятие в формате онлайн. Его можно будет посетить на официальном YouTube-канале и страницах центра в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В программу онлайн-праздника войдут познавательная лекция от специалистов "Москвариума" и творческие номера с моржихой Лорой. Также будет организован конкурс рисунков для детей.

"День моржа – праздник, установленный Всемирным фондом дикой природы в 2008 году. 24 ноября в разных странах океанологи, защитники окружающей среды, ученые и просто те, кто любит природу и хочет сохранить ее многообразие, отмечают этот день. "Москвариум" не остается в стороне, – отметили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии.

Там добавили, что выступление моржихи будет посвящено мерам борьбы с коронавирусом. Артистка, вес которой составляет 450 килограммов, а длина – более двух метров, напомнит о важности носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Посмотреть на это можно будет в 12:00.

Сразу через три часа, в 15:00, зрителям будет доступна лекция "Ластоногие – моржи, ушастые и обыкновенные тюлени". На ней расскажут не только о моржах, но и о морских львах, байкальских нерпах и других морских млекопитающих.

Кроме того, дети в возрасте от 12 лет и их родители смогут поучаствовать в творческом конкурсе. Для этого с 19:00 24 ноября необходимо опубликовать на своей странице в Instagram рисунок моржа. Техника исполнения работы может быть любой.

Для того, чтобы конкурсное изображение заметили, в посте необходимо отметить аккаунт @moskvarium_official и поставить хештеги #ДеньМоржа и #Москвариум. Участвовать смогут работы, опубликованные до 00:00 30 ноября. Уже 1 декабря на странице "Москвариума" в Instagram объявят имена двух победителей. Призом станет большой плюшевый морж.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила для горожан виртуальные уроки, на которых расскажут, как улучшить свои кулинарные навыки, научиться делать украшения для дома, подарки и сувениры для близких.

